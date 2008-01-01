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Наша компания является официальным партнёром производства VEKA rus

Срок службы продукции 50 лет

Срок службы
продукции 50 лет

Пятилетняя гарантия качества

Пятилетняя
гарантия качества

Соответствие всем стандартам

Соответствие
всем стандартам

Низкие цены, высокое качество

Низкие цены,
высокое качество

Пластиковые окна в Подольске

Готовые решения

Большой выбор стандартных решений по фиксированной цене!

Фрамуга
500
600
Фрамуга
Цена: 
5 100 Р / шт.
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Окно одностворчатое глухое
700
1200
Окно одностворчатое глухое
Цена: 
4 900 Р / шт.
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Окно одностворчатое с открыванием
700
1200
Окно одностворчатое с открыванием
Цена: 
8 400 Р / шт.
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Двухстворчатое окно с одной открывающейся створкой
1300
1400
Двухстворчатое окно с одной открывающейся створкой
Цена: 
12 900 Р / шт.
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Двухстворчатое окно с двумя открывающимися створками
1300
1400
Двухстворчатое окно с двумя открывающимися створками
Цена: 
15 900 Р / шт.
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Трёхстворчатое окно с одной открывающейся створкой
2100
1400
Трёхстворчатое окно с одной открывающейся створкой
Цена: 
17 400 Р / шт.
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Трёхстворчатое окно с двумя открывающимися створками
2100
1400
Трёхстворчатое окно с двумя открывающимися створками
Цена: 
20 300 Р / шт.
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Трёхстворчатое окно с тремя открывающимися створками
2100
1400
Трёхстворчатое окно с тремя открывающимися створками
Цена: 
23 400 Р / шт.
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Балконный блок с глухой створкой
2100
2100
Балконный блок с глухой створкой
Цена: 
23 700 Р / шт.
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Балконный блок с одной открывающейся створкой
2100
2100
Балконный блок с одной открывающейся створкой
Цена: 
28 600 Р / шт.
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Балконный «Бабочка» с глухими створками
2100
2100
Балконный «Бабочка» с глухими створками
Цена: 
22 000 Р / шт.
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Балконный блок «Бабочка» с одной открывающейся створкой
2100
2100
Балконный блок «Бабочка» с одной открывающейся створкой
Цена: 
25 500 Р / шт.
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Балконный блок «Бабочка» с двумя открывающимися створками
2100
2100
Балконный блок «Бабочка» с двумя открывающимися створками
Цена: 
29 000 Р / шт.
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Балкон - алюминиевое остекление
3000
1400
Балкон - алюминиевое остекление
Цена: 
85 000 Р / шт.
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Балкон - остекление пластиком
3000
1400
Балкон - остекление пластиком
Цена: 
91 000 Р / шт.
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Дверь пластиковая входная одностворчатая
800
2100
Дверь пластиковая входная одностворчатая
Цена: 
18 500 Р / шт.
20 100 Р / шт.
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Дверь пластиковая входная одностворчатая с фрамугой
800
2500
Дверь пластиковая входная одностворчатая с фрамугой
Цена: 
20 600 Р / шт.
22 400 Р / шт.
Заказать в 1 клик
Дверь пластиковая тяжелая входная
900
2200
Дверь пластиковая тяжелая входная
Цена: 
26 200 Р / шт.
28 700 Р / шт.
Заказать в 1 клик
Пластиковые окна в Подольске
1300
2100
Дверь пластиковая входная двухстворчатая
Цена: 
33 400 Р / шт.
36 200 Р / шт.
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Дверь пластиковая входная двухстворчатая с фрамугой
1300
2500
Дверь пластиковая входная двухстворчатая с фрамугой
Цена: 
36 300 Р / шт.
38 700 Р / шт.
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Дверь алюминиевая одностворчатая
900
2100
Дверь алюминиевая одностворчатая
Цена: 
28 400 Р / шт.
30 200 Р / шт.
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Дверь алюминиевая одностворчатая с фрамугой
900
2500
Дверь алюминиевая одностворчатая с фрамугой
Цена: 
33 300 Р / шт.
37 100 Р / шт.
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Дверь алюминиевая двухстворчатая
1500
2100
Дверь алюминиевая двухстворчатая
Цена: 
47 300 Р / шт.
50 400 Р / шт.
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Дверь алюминиевая трехстворчатая с одной рабочей створкой
2100
2100
Дверь алюминиевая трехстворчатая с одной рабочей створкой
Цена: 
51 000 Р / шт.
56 700 Р / шт.
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Дверь алюминиевая двухстворчатая с фрамугой
1500
2500
Дверь алюминиевая двухстворчатая с фрамугой
Цена: 
55 200 Р / шт.
57 400 Р / шт.
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Дверь алюминиевая четырехстворчатая с двумя рабочими створками
2700
2100
Дверь алюминиевая четырехстворчатая с двумя рабочими створками
Цена: 
67 300 Р / шт.
72 100 Р / шт.
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Портальная система PSK-OZ с одной рабочей створкой
2000
2000
Портальная система PSK-OZ с одной рабочей створкой
Цена: 
74 200 Р / шт.
81 400 Р / шт.
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Трехстворчатая портальная система PSK-OZ с одной рабочей створкой
3000
2000
Трехстворчатая портальная система PSK-OZ с одной рабочей створкой
Цена: 
85 600 Р / шт.
99 400 Р / шт.
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Портальная система PSK-OZ с двумя активными створками
4000
2000
Портальная система PSK-OZ с двумя активными створками
Цена: 
163 400 Р / шт.
184 500 Р / шт.
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Энергосберегающий
стеклопакет

Стекла второго поколения Pilkington с нанесением ионов серебра пропускает больше света и сохраняют тепло на 17% больше чем обычные.

Энергосберегающий стеклопакет
Усиленная
звукоизоляция

Качественное стекло, из которого мы производим стеклопакеты, а также использование различных дистанционных рамок позволяют существенно снизить шум в помещении (до 30 дБ)

Усиленная звукоизоляция
Повышенная
теплоизоляция

Использование профиля с тремя контурами уплотнения позволяют нам добиться самых высоких показателей по сохранению тепла.

Повышенная теплоизоляция
Качественный
профиль

Для производства окон мы используем только экологически чистые материалы, отвечающие всем требованиям ГОСТ и европейским стандартам RAL

Качественный профиль
Больше информации о нас
Наши телефоны: 
+7 (495) 778-40-56
+7 (926) 535-40-56
Адрес: 
г. Подольск, ул. Парковая, д.54, 2 этаж, офис 28
Мы принимаем к оплате:
Принимаем к оплате Visa
Принимаем к оплате Сбербанк
Принимаем к оплате Mastercard

Окна в Подольске

Наша компания проводит остекление квартир, частных домов и дач по самым низким ценам в Подольске. Монтаж и замена окон от нашей компании стоит значительно дешевле, чем у других компаний на рынке в Подольске и Московской области. Мы также остекляем балконы и лоджии, устанавливаем пластиковые и алюминиевые двери, ремонтируем стеклопакеты, меняем и устанавливаем фурнитуру, сетки, жалюзи, рулонные шторы. А еще, мы вывозим мусор после ремонта в квартирах, коттеджах и дачах. 

В наличии всегда полный выбор оконных аксессуаров и фурнитуры, все виды оконных профилей и сопутствующих материалов.

Выезд замерщика по Подольску — бесплатно! Компания “Новые Окна” предлагает вам установить пластиковые окна в Подольске по самой выгодной на рынке цене.

Пластиковые окна в Подольске - Rehau, Veka, KBE. Монтаж всех видов окон ПВХ

Компания “Новые Окна” работает только с продукцией мировых брендов, проверенных временем. Это продукция Veka, RehauSatels, KBE, Alumark и других мировых производителей пластиковых окон, заслуживших доверие. Мы предлагаем самые низкие цены на окна в Подольске и одни из самых низких цен в Московской области. Быстро сделаем все замеры, проведем установку и ответим на все ваши вопросы. Если возникнут трудности с выбором — наши сотрудники помогут вам и проконсультируют относительно выбора окна, бренда и материала, профиля, подскажут какие аксессуары, фурнитура и комплектующие лучше подойдут. Подскажем, какой оконный профиль лучше, какое вам подойдет окно, с учетом особенностей вашего дома. Заказать консультацию вы можете на сайте нашей компании.

Полезная информация

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