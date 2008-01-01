Пластиковые окна в Подольске
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Наша компания является официальным партнёром производства VEKA rus
Большой выбор стандартных решений по фиксированной цене!
Поможем определиться с ценой! Выберите конфигурацию окна для подробного рассчёта.
За 10 лет работы, мы установили более 5 760 пластиковых окон
Компания “Новые Окна” работает только с продукцией мировых брендов, проверенных временем. Это продукция Veka, Rehau, Satels, KBE, Alumark и других мировых производителей пластиковых окон, заслуживших доверие. Мы предлагаем самые низкие цены на окна в Подольске и одни из самых низких цен в Московской области. Быстро сделаем все замеры, проведем установку и ответим на все ваши вопросы. Если возникнут трудности с выбором — наши сотрудники помогут вам и проконсультируют относительно выбора окна, бренда и материала, профиля, подскажут какие аксессуары, фурнитура и комплектующие лучше подойдут. Подскажем, какой оконный профиль лучше, какое вам подойдет окно, с учетом особенностей вашего дома. Заказать консультацию вы можете на сайте нашей компании.
Наш специалист по замеру приедет к вам в любое удобное для вас время, поможет определиться с конфигурацией и сделает все необходимые расчеты
Сделайте заявку на нашем сайте и уже сегодня замерщик сделает все необходимые расчеты. Новые окна у вас дома будут уже спустя 5 дней. Мы даем скидку всем новым клиентам. На купленные и установленные у нас пластиковые окна предоставляется гарантия 5 лет. Закажите бесплатный звонок или оставьте заявку на выезд замерщика окон через контактную форму нашего сайта уже сейчас! Наша компания предлагает широкий выбор окон Rehau и других производителей. Лучшие окна ПВХ в Подольске - у нас!