Распродажа пластиковых окон

Официальный
партнёр
Наша компания является официальным
партнёром производства VEKA rus
Срок службы
продукции 50 лет
Пятилетняя
гарантия качества
Соответствие
всем стандартам
Низкие цены,
высокое качество

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500
600

Фрамуга

3 500
за шт.
3 900
за шт.
700
1200

Окно одностворчатое глухое

3 900
за шт.
4 700
за шт.
700
1200

Окно одностворчатое с открыванием

6 450
за шт.
7 900
за шт.
1300
1400

Двухстворчатое окно с одной открывающейся створкой

10 300
за шт.
11 400
за шт.
1300
1400

Двухстворчатое окно с двумя открывающимися створками

12 600
за шт.
13 800
за шт.
2100
1400

Трёхстворчатое окно с одной открывающейся створкой

14 300
за шт.
15 100
за шт.
2100
2100

Балконный блок с глухой створкой

16 100
за шт.
16 900
за шт.
2100
1400

Трёхстворчатое окно с двумя открывающимися створками

16 300
за шт.
17 100
за шт.
2100
1400

Трёхстворчатое окно с тремя открывающимися створками

19 200
за шт.
20 100
за шт.
2100
2100

Балконный блок с одной открывающейся створкой

19 700
за шт.
20 600
за шт.
2100
2100

Балконный «Бабочка» с глухими створками

20 000
за шт.
21 000
за шт.
2100
2100

Балконный блок «Бабочка» с одной открывающейся створкой

22 300
за шт.
23 400
за шт.
2100
2100

Балконный блок «Бабочка» с двумя открывающимися створками

24 700
за шт.
25 400
за шт.
3000
1400

Балкон - алюминиевое остекление

55 000
за шт.
64 000
за шт.
3000
1400

Балкон - остекление пластиком

61 000
за шт.
74 000
за шт.
800
2100

Дверь пластиковая легкая одностворчатая

16 500
за шт.
18 100
за шт.
800
2200

Дверь пластиковая легкая одностворчатая с фрамугой

17 500
за шт.
18 900
за шт.
900
2200

Дверь пластиковая тяжелая входная

23 700
за шт.
25 200
за шт.
900
2100

Дверь алюминиевая одностворчатая

24 500
за шт.
26 400
за шт.
900
2500

Дверь алюминиевая одностворчатая с фрамугой

27 500
за шт.
29 000
за шт.
1300
2100

Дверь пластиковая легкая двухстворчатая

31 400
за шт.
33 200
за шт.
1300
2300

Дверь пластиковая легкая двухстворчатая с фрамугой

34 000
за шт.
36 400
за шт.
1500
2100

Дверь алюминиевая двухстворчатая

41 400
за шт.
44 300
за шт.
1500
2500

Дверь алюминиевая двухстворчатая с фрамугой

44 700
за шт.
47 400
за шт.
2100
2100

Дверь алюминиевая трехстворчатая с одной рабочей створкой

46 100
за шт.
51 400
за шт.
2700
2100

Дверь алюминиевая четырехстворчатая с двумя рабочими створками

63 400
за шт.
68 400
за шт.
2000
2000

Портальная система PSK-OZ с одной рабочей створкой

74 200
за шт.
81 400
за шт.
3000
2000

Трехстворчатая портальная система PSK-OZ с одной рабочей створкой

85 600
за шт.
99 400
за шт.
4000
2000

Портальная система PSK-OZ с двумя активными створками

163 400
за шт.
184 500
за шт.
Тип окна:
Ширина:
Высота:
Тип профиля:
Эконом
Стандарт
Комфорт
Премиум
Дополнительные опции:
Монтаж
Подоконник
Отлив
Откосы
Размеры и характеристики окна:
Ваша стоимость:
Окна в квартиру
Окна в дом
Окна на дачу
Окна на балкон

Энергосберегающий стеклопакет

Стекла второго поколения Pilkington с нанесением ионов серебра пропускает больше света и сохраняют тепло на 17% больше чем обычные.

Усиленная звукоизоляция

Качественное стекло, из которого мы производим стеклопакеты, а также использование различных дистанционных рамок позволяют существенно снизить шум в помещении (до 30 дБ)

Повышенная теплоизоляция

Использование профиля с тремя контурами уплотнения позволяют нам добиться самых высоких показателей по сохранению тепла.

Качественный профиль

Для производства окон мы используем только экологически чистые материалы, отвечающие всем требованиям ГОСТ и европейским стандартам RAL

Больше информации о нас

Телефон отдела продаж: +7 (495) 778-40-56

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Окна в Подольске

Наша компания проводит остекление квартир, частных домов и дач по самым низким ценам в Подольске. Монтаж и замена окон от нашей компании стоит значительно дешевле, чем у других компаний на рынке в Подольске и Московской области. Мы также остекляем балконы и лоджии, устанавливаем пластиковые и алюминиевые двери, ремонтируем стеклопакеты, меняем и устанавливаем фурнитуру, сетки, жалюзи, рулонные шторы. А еще, мы вывозим мусор после ремонта в квартирах, коттеджах и дачах. 

В наличии всегда полный выбор оконных аксессуаров и фурнитуры, все виды оконных профилей и сопутствующих материалов.

Выезд замерщика по Подольску — бесплатно! Компания “Новые Окна” предлагает вам установить пластиковые окна в Подольске по самой выгодной на рынке цене.

Портфолио

За 10 лет работы, мы установили более 5 760 пластиковых окон

Пластиковые окна в Подольске - Rehau, Veka, KBE. Монтаж всех видов окон ПВХ

Компания “Новые Окна” работает только с продукцией мировых брендов, проверенных временем. Это продукция Veka, Rehau, Satels, KBE, Alumark и других мировых производителей пластиковых окон, заслуживших доверие. Мы предлагаем самые низкие цены на окна в Подольске и одни из самых низких цен в Московской области. Быстро сделаем все замеры, проведем установку и ответим на все ваши вопросы. Если возникнут трудности с выбором — наши сотрудники помогут вам и проконсультируют относительно выбора окна, бренда и материала, профиля, подскажут какие аксессуары, фурнитура и комплектующие лучше подойдут. Подскажем, какой оконный профиль лучше, какое вам подойдет окно, с учетом особенностей вашего дома. Заказать консультацию вы можете на сайте нашей компании.

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