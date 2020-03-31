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Стекла второго поколения Pilkington с нанесением ионов серебра пропускает больше света и сохраняют тепло на 17% больше чем обычные.
Качественное стекло, из которого мы производим стеклопакеты, а также использование различных дистанционных рамок позволяют существенно снизить шум в помещении (до 30 дБ)
Использование профиля с тремя контурами уплотнения позволяют нам добиться самых высоких показателей по сохранению тепла.
Для производства окон мы используем только экологически чистые материалы, отвечающие всем требованиям ГОСТ и европейским стандартам RAL
Телефон отдела продаж: +7 (495) 778-40-56
Наша компания проводит остекление квартир, частных домов и дач по самым низким ценам в Подольске. Монтаж и замена окон от нашей компании стоит значительно дешевле, чем у других компаний на рынке в Подольске и Московской области. Мы также остекляем балконы и лоджии, устанавливаем пластиковые и алюминиевые двери, ремонтируем стеклопакеты, меняем и устанавливаем фурнитуру, сетки, жалюзи, рулонные шторы. А еще, мы вывозим мусор после ремонта в квартирах, коттеджах и дачах.
В наличии всегда полный выбор оконных аксессуаров и фурнитуры, все виды оконных профилей и сопутствующих материалов.
Выезд замерщика по Подольску — бесплатно! Компания “Новые Окна” предлагает вам установить пластиковые окна в Подольске по самой выгодной на рынке цене.
Компания “Новые Окна” работает только с продукцией мировых брендов, проверенных временем. Это продукция Veka, Rehau, Satels, KBE, Alumark и других мировых производителей пластиковых окон, заслуживших доверие. Мы предлагаем самые низкие цены на окна в Подольске и одни из самых низких цен в Московской области. Быстро сделаем все замеры, проведем установку и ответим на все ваши вопросы. Если возникнут трудности с выбором — наши сотрудники помогут вам и проконсультируют относительно выбора окна, бренда и материала, профиля, подскажут какие аксессуары, фурнитура и комплектующие лучше подойдут. Подскажем, какой оконный профиль лучше, какое вам подойдет окно, с учетом особенностей вашего дома. Заказать консультацию вы можете на сайте нашей компании.
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